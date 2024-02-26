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Украинские СМИ: в Кропивницком на фоне воздушной тревога раздался взрыв

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Украинские СМИ: в Кропивницком на фоне воздушной тревога раздался взрыв

Взрыв прогремел в городе Кропивницкий (до переименования – Кировоград) Кировоградской области Украины, сообщил телеканал “Общественное”.«”В Кропивницком снова слышны звуки взрывов”, – приводит РИА Новости размещенное в соцсетях сообщение телеканала.

Согласно данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги сработали в Кировоградской области в 19:46 мск.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik также сообщало о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Взято отсюда.

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