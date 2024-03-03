Украинские СМИ: в Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв, говорится в сообщении украинского телеканала “Общественное”.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в десяти областях, в том числе в Киевской, Винницкой, Николаевской и Сумской. «
"В Николаеве слышен звук взрыва", – отмечается в публикации в Telegram-канале.
Позднее телеканал со ссылкой на местные власти уточнил, что взрыв, который слышали в Николаеве, был за пределами города.
Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.
Радио Sputnik также сообщило, что ВС РФ нанесли удар по украинскому складу авиационных боеприпасов.
Взято отсюда.