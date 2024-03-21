Украинские СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне, сообщил украинский телеканал “Общественное”.«

"В Херсоне слышны взрывы", – сказано в опубликованном в Telegram-канале сообщении.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Накануне радио Sputnik сообщало о раздавшемся в Харькове на фоне воздушной тревоги взрыве.

Взято отсюда.