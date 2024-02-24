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Украинские СМИ: взрывы прогремели в Николаеве

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Украинские СМИ: взрывы прогремели в Николаеве

Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, говорится в сообщении украинского телеканала ТСН.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской областях. «”Сообщают о взрывах в Николаеве”, – отмечается в публикации телеканала в Telegram-канале

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik ранее писало, что ВС РФ нанесли удар по заводу в Николаеве, где производили дроны для ВСУ.

Взято отсюда.

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