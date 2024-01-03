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Украинские СМИ: взрывы снова прогремели в Харьковской области

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Украинские СМИ: взрывы снова прогремели в Харьковской области

Взрывы снова прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание “Зеркало недели”. «

"Харьковская область – снова взрывы", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги начал звучит в регионе с 11:12 (по мск).

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Накануне радио Sputnik писало о взрывах в Снигиревке в Николаевской области.

Взято отсюда.

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