Украинские СМИ: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва

Владимир Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва, сообщает украинское издание “Страна.ua”.

Ранее телеканал “Общественное” информировал, что взрыв прогремел в Одессе. «

"В этот момент в городе мог находиться президент <…>, поскольку очевидцы видели его кортеж", – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Однако официального подтверждения информации о поездке Зеленского в Одессу нет.

При этом греческие СМИ косвенно подтверждают возможность нахождение главы киевского режима в городе. Отмечалось, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен посетить Одессу, чтобы встретиться с Зеленским.

Радио Sputnik также писало, как МИД Венгрии объяснил отказ Зеленскому во встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Взято отсюда.