Украинские власти: под Кривым Рогом и Днепропетровском прогремели взрывы

Взрывы раздались в окрестностях сразу двух крупных городов в Днепропетровской области Украины, сообщают региональные власти и местные СМИ.

Так, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о возникновении пожара в результате взрыва на одном из региональных предприятий.«”Произошел пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели”, – написал Лукашук в соцсети.

О каком именно предприятии идет речь, глава облсовета не уточнил.

Ранее украинский телеканал “Общественное” сообщил о серии взрывов в пригороде Кривого Рога – родного города Владимира Зеленского.

Позднее глава местной военной администрации Александр Вилкул подтвердил наличие инфраструктурного ущерба, нанесенного одному “из промышленных предприятий”.

В субботу утром в Днепропетровской и ряде других областей Украины сработала сирена воздушной тревоги.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

В субботу утром радио Sputnik сообщало, в каких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Взято отсюда.