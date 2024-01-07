Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в результате ударов, утверждает назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он написал в Telegram-канале, что повреждения зафиксированы на “объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе” и на территории заводов в Херсоне.
При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Радио Sputnik ранее сообщало о повреждении одного из объектов инфраструктуры в Днепропетровской области.
Взято отсюда.