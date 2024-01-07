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Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне

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Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в результате ударов, утверждает назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он написал в Telegram-канале, что повреждения зафиксированы на “объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе” и на территории заводов в Херсоне.

При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Радио Sputnik ранее сообщало о повреждении одного из объектов инфраструктуры в Днепропетровской области.

Взято отсюда.

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