Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в результате ударов, утверждает назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он написал в Telegram-канале, что повреждения зафиксированы на “объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе” и на территории заводов в Херсоне.

При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Радио Sputnik ранее сообщало о повреждении одного из объектов инфраструктуры в Днепропетровской области.

Взято отсюда.