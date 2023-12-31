Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет, сообщили в ДНР

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«”Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, – ред.) по направлению: 12:45 (совпадает с мск) – город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА”, – сказано в размещенном в Telegram-канале представительства сообщении.

В воскресенье днем радио Sputnik сообщило, что в Белгороде отменили предупреждение о ракетной опасности.

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