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Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, заявили в ДНР

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Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, заявили в ДНР

Украинские войска в четверг вечером совершили массированный ракетный обстрел Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«”Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:40 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 10 ракет из РСЗО”, – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО, которая была использована украинскими войсками, не уточняется.

Мэр Горловки Иван Приходько в свою очередь добавил, что снаряды разрываются возле здания автовокзала в центре города.

Радио Sputnik также сообщало, что под обстрелом ВСУ оказалось здание школы на западе Донецка.

Взято отсюда.

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