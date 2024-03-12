Украинский беспилотник ВСУ атаковал магазин в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал магазин в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект – беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено 4 легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы", – написал Гладков в Telegram-канале.

Во вторник днем радио Sputnik сообщало о массированной атаке украинских беспилотников на поселок в ДНР.

Взято отсюда.