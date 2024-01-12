Украинский БПЛА атаковал реанимобиль при эвакуации раненых

В поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль скорой помощи, эвакуировавший раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.«”Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины, – ред.)”, – написал он в Telegram.

Погибли фельдшер и сотрудник энергоетической компании, три медика получили ранения, добавил Иван Приходько.

Ранее ВСУ обстреляли работников “Центральных электрических сетей”, выполнявших профессиональные обязанности. В результате три человека были ранены, именно их должны были эвакуировать медики на реанимобиле, уточняет РИА Новости.

Поселок Гольмовский находится в 16 километрах от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Ранее радио Sputnik сообщало, какой способ обезопасить населенные пункты ДНР от атак ВСУ предложил глава республики Денис Пушилин.

Взято отсюда.