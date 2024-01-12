Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Украинский БПЛА атаковал реанимобиль при эвакуации раненых

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Украинский БПЛА атаковал реанимобиль при эвакуации раненых

В поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль скорой помощи, эвакуировавший раненых, есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.«”Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ (вооруженных формирований Украины, – ред.)”, – написал он в Telegram.

Погибли фельдшер и сотрудник энергоетической компании, три медика получили ранения, добавил Иван Приходько.

Ранее ВСУ обстреляли работников “Центральных электрических сетей”, выполнявших профессиональные обязанности. В результате три человека были ранены, именно их должны были эвакуировать медики на реанимобиле, уточняет РИА Новости.

Поселок Гольмовский находится в 16 километрах от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Ранее радио Sputnik сообщало, какой способ обезопасить населенные пункты ДНР от атак ВСУ предложил глава республики Денис Пушилин.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

ФСБ задержала россиянина за сбор данных для спецслужб Польши

12.01.2024

 Новости

В Госдуме предлагают упростить продажу квартир с маткапиталом

12.01.2024

 Новости

В России предлагают узаконить овербукинг

12.01.2024

 Новости

Захарова пообещала жесткий ответ РФ на конфискацию “Дома Москвы” в Риге

12.01.2024

 Новости

На юге столицы на месте бывшей промзоны Котляково построят жилой квартал

12.01.2024

 Мир

“Дебилы нами управляют”. Офицер ВСУ о ситуации с дронами

12.01.2024

 Мир

Украинский БПЛА атаковал реанимобиль при эвакуации раненых

12.01.2024

 Мир

Британия проспонсирует военные нужды Украины более чем на $3 млрд

12.01.2024

 Мир

Кандидат в президенты Финляндии Стубб высказался об отношениях с Россией

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix