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Украинский эксперт раскрыл планы отступления ВСУ на “линию Залужного”

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Украинский эксперт раскрыл планы отступления ВСУ на "линию Залужного"

Украинские инженерные войска готовят новую оборонительную линию, на которую скоро придется отступать ВСУ, сказал полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в своем блоге на YouTube.«

"Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать, и перейти на укрепленные позиции. <…> Кстати, пришло сообщение о том, что наши строят укрепрайон, так называемую линию Залужного (Валерий Залужный, главком ВСУ, – ред.)", – отметил украинский эксперт.

По словам Старикова, эта линия находится в 10–15 километрах от фронта. Как только оборонительное сооружение будет достроено, украинские войска отойдут, высказал мнение украинский эксперт.

Отставной полковник также отметил, что ВСУ не нужно удерживать Авдеевку в стратегическом плане. «”По политической целесообразности – да, по военной необходимости – нет. Это не приведет к обрушению фронта”, – считает Стариков.

Радио Sputnik ранее рассказало, какие украинские города, по мнению экс-разведчика ВС США Скотта Риттера, перейдут под контроль России.

Взято отсюда.

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