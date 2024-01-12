Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский призвал поставить украинской армии американские штурмовики A-10, принятые на вооружение ВС США в 1970-х годах.«

"Я бы сказал о A-10 в качестве варианта, если нам их дадут… Это не новая техника, но надежная, которая хорошо себя продемонстрировала во многих конфликтах", – заявил Сырский в интервью агентству Reuters.

Командующий сухопутными войсками ВСУ добавил, что эти самолеты могут оказывать необходимую поддержку пехотным подразделениям.

Отмечается, что по мнению украинского генерала, важную роль для Киева могли бы сыграть поставки американских ударных вертолетов Apache AH-64 и AH-1 Super Cobra, а также Black Hawk.

Летом 2023 года на Украине заявляли, что не нуждаются в “старых” американских штурмовиках A-10. Тогда советник бывшего главы Минобороны Юрий Сак говорил, что A-10 не могут обеспечить закрытие воздушного пространства над страной. Представитель Киева добавил, что страна нуждается в “более современных” F-16.

В пятницу утром радио Sputnik писало, что офицер ВСУ Юрий Касьянов рассказал о масштабе дефицита дронов на Украине.

Взято отсюда.