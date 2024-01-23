Украинский музыкальный продюсер Бардаш стал гражданином России

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш сообщил, что стал обладателем российского паспорта.

В Telegram-канале свой снимок с документом он подписал цитатой поэта Владимира Маяковского – “я достаю из широких штанин…”

В беседе с “Абзацем” Бардаш признался, что был счастлив получить паспорт гражданина РФ. Продюсер уточнил, что документ ему вручили в Луганске.«

"Во время зачитывания присяги играл гимн, что для меня было особенно приятно, ведь я родился в Советском Союзе, преемницей которого стала Россия", – рассказал музыкант.

Бардаш в 2022 году уехал из Украины в Россию и открыто поддержал СВО.

Как пишет “Царьград”, продюсер помог стать популярными таким музыкальным группам, как “Грибы”, “Нервы” и Quest Pistols, а также певице с псевдонимом Луна.

Радио Sputnik также сообщало, что украинцев могут начать лишать гражданства за получение паспорта России.

Взято отсюда.