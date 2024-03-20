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Украинский нардеп сообщил “реально сенсационные” новости о планах Макрона

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Украинский нардеп сообщил "реально сенсационные" новости о планах Макрона

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, находящийся в Франции на заседании комитета ПАСЕ, поделился полученными от европейских коллег подробностями планов французского президента Эммануэля Макрона по вводу войск на Украину.«”1. Обсуждение о введении французских войск в Украину действительно идет. Число солдат в контингенте пока еще окончательно не определено. Но Макрон настроен очень решительно. 2. Франция создает коалицию союзников. Польша, вероятно, туда войдет. Балтийские страны тоже. Еще идет поиск по другим европейским странам. 3. Германия против, так как считает, что это ненужная эскалация, которая может привести к глобальным рискам. Прямого столкновения с Россией там боятся”, – написал Гончаренко* в Telegram-канале.

По его данным, Макрон рассматривает несколько вариантов действий, например – создать базу в западной части Украины для тренировок и производства боеприпасов, либо не создавать отдельное место для размещения контингента, “а иметь группы французских военных там, где они нужны”.«”Важно! Речь не идет о прямом участии иностранных военных в боевых действиях”, – подчеркнул нардеп.

Также, по его словам, прорабатывается идея отправить европейских солдат на границу Украины с Белоруссией, чтобы высвободить охраняющих ее украинских военнослужащих.«”Новости реально сенсационные. Выглядит так, что Франция устала от России. Европа готовится показать силу”, – заключил Гончаренко*.

Ранее в эфире радио Sputnik планы Макрона прокомментировал военный аналитик Алексей Леонков.

Взято отсюда.

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