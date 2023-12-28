Армия России превосходит ВСУ как в вопросах оснащения вооружением, так и подготовки личного состава, заявил бывший депутат Рады Игорь Лапин.«”У россиян есть колоссальные резервы и преимущество по всем позициям. Вот возьмите любую позицию, например, танки. У них их тысячи, а у нас около сотни, и то это танки, которые нам дали. Возьмите самолеты. У них сотни самолетов, которые могут выполнять боевые задания в небе, а мы мечтаем о пятидесяти”, – приводит РИА Новости слова экс-нардепа.

В эфире YouTube-канала “Сейчас” Лапин также отметил, что ВСУ трудно справляться с российскими дронами, потому что у украинцев нет необходимых систем радиоэлектронной борьбы.

Радио Sputnik сообщало, что генеральный директор госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов рассказал о новом российском дроне-камикадзе “Суперкам”.

Взято отсюда.