Украинский законопроект о мобилизации будут дорабатывать, сообщили в ВСУ

Законопроект о мобилизации, который разрабатывают в правительстве Украины, еще будет дорабатываться, утверждает начальник Службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.«

"На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает сейчас: ничего не изменилось. Все, кто не обновил свои данные в территориальных центрах комплектования (в военкоматах, – ред.), должны это сделать. Призывной возраст военнообязанных – 18-60 лет. Все работает, как и было ранее", – цитирует Фитьо РИА Новости.

Мобилизация в стране проходит в соответствии с планом, сказал он в эфире телеканала “1+1”.

Накануне радио Sputnik писало, что депутатов Рады попросили не комментировать новый законопроект о мобилизации.

Взято отсюда.