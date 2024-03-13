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“Украину начали делить ее же союзники”. Мария Захарова о словах Макрона

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"Украину начали делить ее же союзники". Мария Захарова о словах Макрона

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода французских военных на Украину указывают на фактическое начало раздела страны государствами НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.«”Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов войск или каких-то подразделений военизированных на территорию Украину, связаны именно с разделом с их точки зрения остатков Украины”, – сказала Захарова.

На еженедельном брифинге для СМИ она подчеркнула, что еще одним доказательством подготовки к разделу выступает неготовность стран НАТО принять Украину в альянс, поскольку вступление страны потребовало бы от всех членов НАТО признать ее границы.«”Но не все члены НАТО готовы признавать границы Украины. Они готовы ее оккупировать Украину, они готовы ее поделить. Об этом открыто говорят их политические деятели”, – сказала официальный представитель МИД РФ.

По словам дипломата, сейчас ведется психологическая подготовка населения натовских стран и граждан Украины к подобной перспективе.«”Впору в очередной задуматься, что будет, если доверить свою судьбу НАТО”, – добавила Захарова.

Ранее радио Sputnik писало, в чем Захарова обвинила ЦРУ.

Взято отсюда.

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