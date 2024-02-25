Предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить немецкое написание названия Одессы демонстрирует оккупационный характер киевского режима, считает сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Накануне Кулеба предложил коллеге из Германии Анналене Бербок, посетившей Одессу, изменить официальное написание названия этого города в немецком языке по образцу украинского – с одной “с”. Глава МИД ФРГ ответила, что в таком случае название, в соответствии с правилами немецкого языка, будет читаться как “Одеза”.«”Если вам мешают язык, праздники, памятники, названия городов и улиц, то вывод один – вы строите свое государство на чужой территории и ведете политику оккупантов. Подобная инициатива представителей режима (Владимира) Зеленского подтверждает, что Одесская область – это южнорусские земли, оккупированные персонажами, которые ничего нового создать не могут, а только похабят старое”, – сказал Рогов РИА Новости.

Он напомнил, что Одессу назвали в честь древнегреческой колонии Одессос 230 лет назад.«”Похоже, что теперь “древние укры” пошли войной против древних греков. Интересно, что скажут на это Афины?” – сыронизировал Рогов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Украине более 20 судов переименовали в честь новых российских городов.

Взято отсюда.