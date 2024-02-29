Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Политик скончался на 95-м году жизни

28 февраля 2024, 13:33323Написать комментарий

28 февраля ушел из жизни бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Ему было 94 года. О смерти политика рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всём, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался, — написала Матвиенко в телеграм-канале.

Николай Рыжков работал на посту главы правительства СССР с 1985 по 1991 год. С 2003 по 2023 год был сенатором от Белгородской области.

В 1986 году Николай Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. В 1988 году координировал работы после землетрясения в Армении.

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29.02.2024