Читатели китайского портала “Гуаньча” напомнили президенту Франции Эммануэлю Макрону о поражениях французской армии, после его слов о возможной отправке войск на Украину.

Ранее Макрон заявил, что ЕС договорился создать “девятую коалицию для глубоких ударов” – поставок ВСУ ракет среднего и дальнего действия. Он также допустил, что западные страны могут ввести свои войска на Украину, чтобы не позволить России победить.«”И что, возьмете с собой свое самое грозное оружие – французский багет?” – поинтересовался комментатор.

“Умираю со смеху. Опираться на поддержку французской сухопутной армии бесполезно”, – отметил читатель.

Некоторые пользователи напомнили Макрону, что Наполеон Бонапарт однажды пытался воевать с Россией и потерпел неудачу, а в других конфликтах Франция одна из первых поднимала белый флаг.«

"Это ни к чему не приведет, даже если Наполеон воскреснет", – написал пользователь.

“Не верится даже, что Франция еще так кровожадна. Макрон что, не знает, какова неизменная установка его собственной армии? Капитуляция превыше всего”, – подчеркнул участник дискуссии. «

"Не исключено, что Макрон хочет попрактиковаться в унаследованных от предков навыках поднятия белого флага", – саркастично отметил комментатор.

При этом многие читатели сошлись во мнении, что подобными заявлениями Франция пытается “отомстить” России за Африку.«

"Главная причина такого поведения (Франции) – это Африка. Изначально Париж контролировал три страны на Черном континенте. Но потом их отобрала Россия, и Франция преисполнилась гнева", – отметил один из участников дискуссии.

Радио Sputnik писало, как читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление Макрона.

Взято отсюда.