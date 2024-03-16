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“Уничтожают ежедневно”. Военный эксперт дал совет Макрону в контексте СВО

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"Уничтожают ежедневно". Военный эксперт дал совет Макрону в контексте СВО

Российские военнослужащие регулярно уничтожают гаубицы Caesar, которые Франция в больших количествах передала Украине, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации на Купянском направлении в результате контрбатарейной борьбы еще двух самоходных артустановок Caesar французского производства.«

"Франция передала ВСУ существенное количество гаубиц Caesar. Ежедневно поступают сообщения, что все больше и больше таких установок уничтожаются россиянами…" – обратил внимание аналитик, комментируя обстановку на передовой в эфире своего блога на видеохостинге YouTube.

По мнению Меркуриса, это следует учитывать главе Пятой республики Эммануэлю Макрону, поскольку у Парижа могут быть планы сформировать и должным образом обеспечить экспедиционный корпус, который “выручит” Киев и “переломит” ситуацию на линии фронта.

Радио Sputnik также писало, что генерал бундесвера в отставке Харальд Куят призвал Запад “точно уяснить”, что никакое “чудо-оружие” не поможет украинской армии одержать победу над ВС России.

Взято отсюда.

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