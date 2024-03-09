Ракета российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) “Искандер-М” уничтожила украинскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство обнародовало ежедневную сводку, из которой следует, что ВС России уничтожили упомянутый зенитный ракетный комплекс украинской армии в районе Покровска.«

"В результате точного удара ОТРК "Искандер" позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена", – сказано в комментарии ведомства.

В субботу днем радио Sputnik также сообщило, что российские военнослужащие сбили многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29.

Взято отсюда.