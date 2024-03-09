реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Уничтожение российским “Искандером” украинской ЗРК С-300 попало на видео

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Уничтожение российским "Искандером" украинской ЗРК С-300 попало на видео

Ракета российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) “Искандер-М” уничтожила украинскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство обнародовало ежедневную сводку, из которой следует, что ВС России уничтожили упомянутый зенитный ракетный комплекс украинской армии в районе Покровска.«

"В результате точного удара ОТРК "Искандер" позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена", – сказано в комментарии ведомства.

В субботу днем радио Sputnik также сообщило, что российские военнослужащие сбили многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Стали известны подробности аварии в центре Барнаула. Есть пострадавшие

Стали известны подробности аварии в центре Барнаула. Есть пострадавшие

На пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского произошло жесткое ДТП.…

Барнаульцев возмутил выламывающий входную дверь мужчина

Барнаульцев возмутил выламывающий входную дверь мужчина

На камеры видеонаблюдения попал горожанин, который ломал входную дверь в…

Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло в Алтайском крае 9 марта

Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот день

Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот…

9 марта 2024 года в православной церкви — Вселенская родительская…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp