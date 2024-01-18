Уничтожили 50%. Кэмерон похвалил США на украинском завтраке в Давосе

США потратили одну десятую часть своего оборонного бюджета, чтобы уничтожить половину российского вооружения, утверждает глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.«”Американским коллегам я уже говорил: вы потратили 10% оборонного бюджета, что позволило уничтожить 50% российского вооружения”, – цитирует Кэмерона “Страна.ua”.

Кэмерон на украинском завтраке в Давосе подчеркнул, что Вашингтону при этом удалось не “утратить ни одной американской жизни”.«”Это просто отличный результат”, – добавил он.

Радио Sputnik сообщало, что Кэмерон раскрыл планы Великобритании в отношении Украины в 2024 году.

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