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Мало было внешнеполитическому курсу Байдена неприятностей. Он теряет еще и лицо. Если исходить из того, что точнее прочих его олицетворяла именно эта дамочка. Хамоватая, злобная, высокомерная, неопрятная в словах и поступках. С Вики Нуланд можно было бы лепить обновленную версию статуи Свободы. Только чтобы вместо факела средний палец торчал, как напоминание о ее крепком выражении времен майданных печенек в адрес Евросоюза. Мешал прикармливать. На собственную роль претендовал.

Впрочем, госсекретарь Тони Блинкен, объявивший о добровольной отставке замши по политическим делам, своим последним “назначением” переводит ее на другое место – на место в истории. “Именно лидерство Тории (так они называют ее меж собой) по Украине будут изучать дипломаты и студенты”. Может, и прав, но с одним уточнением. Место это в истории – ее свалка. Самое оно для крыс. Ну а кто она еще, если бежит с корабля. Потому что знает толк в мокрых делах. Понимает, что ловить ей здесь больше нечего. Зря что ли по молодости лет стажировалась на советском рыболовном траулере.

Тогда в изучении русского нецензурного достигла таких успехов, что, подобно отцу Бени Крика, даже среди биндюжников слыла бы грубияном. За это ее и поставили на российское направление – если что, подразумевалось, за словом в карман не полезет. 35 лет в Госдепе с перерывом на Трампа, десять госсекретарей, шесть президентов. А вот на Байдене сломалась. Уходит-то не на пике, а в тупике, оставляя всех прочих разбивать свои лбы об этот “украинский кризис”, не без ее личного участия спровоцированный.

Возможно, и на нас обиделась. Ярилась нанести стратегическое поражение, а мы не оправдали. Россия, призналась она несколько дней назад, не та страна, которую они хотели бы видеть. Сказала и подала по собственному. Впрочем, есть и другая версия. Конгресс тоже оказался не тем. Предпочел ей на посту первого замгоссекретаря Курта Кэмпбелла. А она уже так привыкла к этой должности, временно занимая ее с июля. Не убедила. Хотя на русофобии собаку съела. И не только, судя по ее раздобревшим формам. Тесновато ей стало в статус-кво. Затрещал он по швам. А ее в лучших чувствах оскорбили.

И ведь что характерно – ценный кадр, а удерживать почему-то не стали. Комплименты Блинкена про ее “яростную страстность” и “незаменимые усилия в противостоянии с Россией” – это что-то из серии “или хорошо, или ничего”: больше похоже на констатацию – “умерла так умерла”. Архитектор, как о ней говорят, жесткого антироссийского курса, она лишь тем и занималась, что строила Москве козни и настраивала против нее Украину, держа кукис не только в кармане, но и в пакете. Вот теперь сама и выкусила.

Если это и есть тот “приятный сюрприз”, что она обещала Путину в свой последний приезд в Киев, то он удался. Тем более что заменит ее некто Джон Басс. Слывет у них “чистильщиком”. Посол США в Кабуле перед их бегством. Повторится ли история на Украине – это еще вопрос риторический. Но уже точно без Тории.Мария ЗахароваВсемирный фестиваль молодежи, зверства фашистов в годы ВОВ, отставка Нуланд08:04

Взято отсюда.