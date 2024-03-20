“Ущерб будет неизбежен”. Песков предупредил ЕС по поводу российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу использования прибыли от замороженных активов России.

В среду Боррель сообщил в соцсети X, что внес на рассмотрение стран ЕС предложение по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, в соответствии с которым 90% средств будут выделяться из так называемого Европейского фонда мира, оставшиеся 10% – из бюджета ЕС.«”Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права”, – цитирует Пескова РИА Новости.

По его мнению, европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб такие решения могут нанести экономике их стран и их имиджу “надежных гарантов неприкосновенности собственности”.«”Ущерб будет неизбежен, лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, конечно, они станут объектами судебного преследования на многие десятилетия”, – предупредил представитель Кремля.

Радио Sputnik ранее сообщило о принятии Евросоюзом политического решения об использовании прибыли от российских активов.

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