реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Ущерб будет неизбежен”. Песков предупредил ЕС по поводу российских активов

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Ущерб будет неизбежен". Песков предупредил ЕС по поводу российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по поводу использования прибыли от замороженных активов России.

В среду Боррель сообщил в соцсети X, что внес на рассмотрение стран ЕС предложение по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, в соответствии с которым 90% средств будут выделяться из так называемого Европейского фонда мира, оставшиеся 10% – из бюджета ЕС.«”Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права”, – цитирует Пескова РИА Новости.

По его мнению, европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб такие решения могут нанести экономике их стран и их имиджу “надежных гарантов неприкосновенности собственности”.«”Ущерб будет неизбежен, лица, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, конечно, они станут объектами судебного преследования на многие десятилетия”, – предупредил представитель Кремля.

Радио Sputnik ранее сообщило о принятии Евросоюзом политического решения об использовании прибыли от российских активов.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Лебединый папа: ежедневно на набережной бийчанин кормит около 270 птиц

Лебединый папа: ежедневно на набережной бийчанин кормит около 270…

В день стая съедает в среднем по восемь ведер корма…

Индивидуальное консультирование по выбору профессий…

Индивидуальное консультирование по выбору профессий…

В рамках программы популяризации федерального проекта Профессионалитет в Бийском государственном…

Мартовские морозы под -20 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Мартовские морозы под -20 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Обь. Барнаул. Весна Фото: Виталий Барабаш/"Толк" После теплых и по-настоящему…

Лебединый папа: ежедневно на набережной бийчанин кормит около 270…

В день стая съедает в среднем по восемь ведер корма…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp