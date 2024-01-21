“Условия совершенно адские”. Эксперт ожидает провала ВСУ в Крынках

Украинские войска вскоре потеряют плацдарм в населенном пункте Крынки на левом берегу Днепра, уверен британский эксперт Александр Меркурис.«”Плацдарм практически на грани коллапса, украинские бойцы едва ли могут оказать хоть какое-то сопротивление… Оставшихся там солдат, очевидно, мало, многие из них очень больны, условия на плацдарме совершенно адские”, – цитирует Меркуриса РИА Новости.

В эфире YouTube-канала Duran он высказал мнение, что довольно скоро украинцы могут уйти с позиций в Крынках, что поставит крест на планах киевского режима попытаться возобновить наступление в направлении Крыма.

Накануне радио Sputnik сообщило о возобновлении попыток ВСУ форсировать Днепр.

Взято отсюда.