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“Устроит конец света”. В Британии оценили мощь уникального оружия РФ

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"Устроит конец света". В Британии оценили мощь уникального оружия РФ

Российский ракетный комплекс “Сармат” – это уникальное оружие, способное устроить настоящий конец света, пишет британское издание Express.«”Имея ошеломляющие 116 футов (35 метров) в длину, “Сатана-II” (название “Сармата” по классификации НАТО, – ред.) весит 220 тонн и представляет собой многоцелевые спускаемые аппараты с независимым наведением. Это означает, что одна ракета может поражать несколько целей одновременно”, – говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что “Сармат” способен нести одновременно до 15 ядерных боеголовок. По данным Центра стратегических и международных исследований США, дальность действия комплекса составляет от 6 200 до 11 180 миль (от 10 до 18 тысяч километров), из чего следует, что боеголовки способны достичь любой цели в Европе и большей части США. «”Эта ракета не похожа ни на одну другую, находящуюся на вооружении мировых сверхдержав, и ее детали производятся независимо. <…> Она способна устроить конец света”, – резюмируется в статье.

Радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин анонсировал демонстрацию ракет “Сармат” на боевом дежурстве.

Взято отсюда.

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