Утвержден размер выплаты на получившего увечье вблизи зоны СВО ребенка

Размер единовременной выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО, составляет 100 тысяч рублей, следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.«

"Настоящие правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", – сказано в документе.

Единовременная выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) пострадавшего ребенка – гражданина РФ, постоянно проживающего на территории страны и получившего после 18 февраля 2022 года ранение, травму, контузию, или непосредственно пострадавшему, если на момент выплаты ему исполнилось 18 лет.

Отмечается, что выплата не учитывается при определении права на получение других выплат, а также в случае предоставления других мер соцподдержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Кабмин также определил порядок названной выплаты.

В начале января радио Sputnik сообщало, что белгородцам выплатят компенсации за поврежденные при обстрелах ВСУ автомобили.

Взято отсюда.