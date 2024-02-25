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“Уверенность, что страна будет процветать”. В США оценили действия Путина

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"Уверенность, что страна будет процветать". В США оценили действия Путина

Президент России Владимир Путин успешно показывает Западу, что тот не сможет подорвать экономическое процветание России, сообщает американская радиостанция Wyso.«

"Путин демонстрирует уверенность, что его страна сможет пережить западную поддержку Киева и развиваться в экономическом плане, несмотря на продолжающееся ужесточение санкций", – приводит фрагмент статьи телеканал "360".

По словам автора, на протяжении недели перед Днем защитника Отечества российский лидер “показывал уверенность” в военной и экономической устойчивости станы, в то время как Украина все чаще “испытывала трудности” на поле боя.«

"В какой-то момент Путин летал на новом стратегическом ядерном бомбардировщике; в следующий раз он ехал на грузовике "КамАЗ" по недавно заасфальтированным дорогам; затем он предстал перед собравшейся толпой сторонников, которые стремились пожать ему руку (в чувашском Цивильске, – ред.). Послание, предназначенное для аудитории, не могло быть яснее: попытки Запада помешать российскому прогрессу – и авторитету Путина – провалились", – говорится в материале.

Радио Sputnik ранее писало, что в США заявили о переходе к России инициативы в конфликте на Украине.

Взято отсюда.

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