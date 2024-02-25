Президент России Владимир Путин успешно показывает Западу, что тот не сможет подорвать экономическое процветание России, сообщает американская радиостанция Wyso.«

"Путин демонстрирует уверенность, что его страна сможет пережить западную поддержку Киева и развиваться в экономическом плане, несмотря на продолжающееся ужесточение санкций", – приводит фрагмент статьи телеканал "360".

По словам автора, на протяжении недели перед Днем защитника Отечества российский лидер “показывал уверенность” в военной и экономической устойчивости станы, в то время как Украина все чаще “испытывала трудности” на поле боя.«

"В какой-то момент Путин летал на новом стратегическом ядерном бомбардировщике; в следующий раз он ехал на грузовике "КамАЗ" по недавно заасфальтированным дорогам; затем он предстал перед собравшейся толпой сторонников, которые стремились пожать ему руку (в чувашском Цивильске, – ред.). Послание, предназначенное для аудитории, не могло быть яснее: попытки Запада помешать российскому прогрессу – и авторитету Путина – провалились", – говорится в материале.

Радио Sputnik ранее писало, что в США заявили о переходе к России инициативы в конфликте на Украине.

Взято отсюда.