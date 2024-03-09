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“Увидим русских в Киеве”. В США назвали ошибку Зеленского в отношениях с РФ

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"Увидим русских в Киеве". В США назвали ошибку Зеленского в отношениях с РФ

Украина могла бы избежать значительных территориальных потерь, если бы в начале конфликта Владимир Зеленский согласился на мирное урегулирование, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.«

"Я думаю, Зеленский сейчас осознал, что нужно было заключить мирное соглашение в марте 2022 года. <…> Но теперь Россия не будет с ним договариваться, пока Украина контролирует Одессу. Я предполагаю, что мы вообще увидим русских в Киеве, перед тем как все это закончится", – поделился мнением эксперт в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Одесса – русский город, регион Причерноморья отошел России по итогам русско-турецких войн, и Украина не имеет отношения к этим территориям.

Жители юго-востока Украины традиционно голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после госпереворота в Киеве в 2014 году стало очевидно, что РФ не позволят выстроить нормальные отношения с Украиной, констатировал российский лидер.

Радио Sputnik писало, что, по мнению обозревателей Business Insider, Украина продолжит терять территории после утраты контроля над Авдеевкой

Взято отсюда.

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