Одной из приоритетных целей для российских снайперов являются иностранные наемники, выступающие на стороне противника, рассказали РИА Новости бойцы ВС РФ.

По словам снайперов, отличить иностранного наемника среди обычных солдат ВСУ несложно: они лучше экипированы, держатся в центре или позади группы и могут отдавать приказы.«”Я думаю, что это (ликвидация иностранного наемника из числа противника, – ред.) для каждого будет как… своя победа. (Бойцам, – ред.) будет, что вспомнить, что иностранного фашиста… к “Бандере” отправили”, – рассказал снайпер с позывным “Пианист”.

Его мнение поддержал снайпер с позывным “Немой”. Он считает, что иностранные наемники “должны сидеть дома”, а не принимать участие в конфликте на стороне украинских войск.«”Увижу иностранного наемника – буду стрелять. Чего они сюда приехали?” – задался вопросом боец.

Радио Sputnik сообщало, сколько иностранных наемников уничтожила российская армия в ходе СВО.

Взято отсюда.