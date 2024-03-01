“За идиотов держат”. Сенатор Клишас о вбросе разведслужб США

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе.

“Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю “якобы”, потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет”, – заявил Путин, его слова приводит РИА Новости.

Западные СМИ ранее писали, что американская разведка проинформировала союзников США о том, что Россия якобы собирается вывести на орбиту ядерное оружие. Также сообщалось, что соответствующая информация была доведена до членов конгресса США.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас высказал мнение, что эта история говорит о неуважении администрации США к конгрессу.«”Совершенно очевидно, что это просто пугалка, которую выдумали спецслужбы Запада, чтобы рассказывать ее собственным парламентариям, прежде всего в Соединенных Штатах, чтобы добиться выделения очередного пакета помощи Украине… Ничего не получается у действующей администрации – даже эта пугалка, цель которой была побудить лидеров конгресса немедленно начать обсуждать этот пакет, не сработала. В сенате вроде получилось, сенат проголосовал за пакет, а палата представителей – нет. Потому что пропагандистский характер всей этой истории хорошо понятен конгрессменам, да и сенаторам, я уверен, тоже. Поэтому провести себя конгресс не дал, во всяком случае пока, этот вопрос не был поставлен на голосование (в палате представителей)… Посмотрите, за каких идиотов они держат собственных граждан, в том числе парламентариев, если с помощью таких вбросов, что Россия якобы завтра разместит ядерное оружие в космосе, хотят убедить выделить деньги Украине”, – сказал Андрей Клишас в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал направленный в конце прошлого года запрос администрации о выделении новых средств для Киева. Части ранее одобренных пакетов военной помощи продолжают поступать на Украину.

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Взято отсюда.