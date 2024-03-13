“За команду Путина”. Клинтон сделала заявление о сторонниках Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон высказала мнение, что избиратели американского экс-президента Дональда Трампа действуют в интересах российского лидера Владимира Путина.«”С каждым днем ​​становится все яснее: голос за Трампа – это голос за команду Путина”, – написала Клинтон в соцсети X.

Так она прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп обещал не выделять деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МИД Венгрии вызвал посла США Дэвида Прессмана из-за обвинений президента Джо Байдена в адрес Орбана.

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