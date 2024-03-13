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За козла ответил. МИД Венгрии обвинил Байдена во лжи и вызвал посла США

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За козла ответил. МИД Венгрии обвинил Байдена во лжи и вызвал посла США

Ведущие обозреватель радио Sputnik

Это большая редкость для их пресловутого западного единства, поскольку задевает их святая святых – преклонение перед гегемоном. Поэтому ведущие либеральные СМИ сделали вид, будто ничего не произошло. А это значит, что “хорошие сапоги – надо брать”. МИД Венгрии вызвал посла США Дэвида Прессмана, чтобы ответил за слова своего президента. Джо Байден в свойственной ему высокомерной манере позволил себе хамское брюзжание, комментируя встречу Дональда Трампа с Виктором Орбаном. Сказал, что премьер “прямо заявил, что демократия не работает, и он ищет диктатуры”.

И вроде бы все с ним понятно – ревность, злость, обида, наложенные на когнитивную слабость и дурное воспитание. Но “мы не обязаны выслушивать такую ложь от кого бы то ни было, даже если это президент Соединенных Штатов”, – объяснил взбучку их полпреду в Будапеште глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. И сам же признал, что толку от этого было мало, поскольку “мы не могли получить никакого разумного ответа”, а “заявление посла, что это официальная позиция Америки в чрезвычайной степени осложняет двусторонние отношения, так как оскорбляет не правительство и не премьер-министра, а всю нашу страну”.

В общем, поговорили. Тот случай, когда конфликт не исчерпан, да и бог с ним. Вот и Орбан, оценивая выпад Байдена в свой адрес в стиле “что с такого взять, кроме анализов”, предлагает не переоценивать точность его выражений. Как не сказал при этом, что тут потерпеть-то всего ничего. Едва ли не единственный из европейских лидеров, он открыто и искренне надеется на то, что тому недолго в Белом доме осталось. Если же, говорит, переизберется, то “будет очень плохо”. Сделал это, по их меркам, довольно смелое заявление, уже побывав у Трампа в Мар-а-Лаго. Хотя не сказать, что после возвращения оттуда он стал другим человеком. Ибо он таким и был.

Ну разве что эта его странная фраза. “Трамп, став президентом, не даст ни пенни на продолжение украинской войны, и она закончится”. Странная, если не сказать больше. “И я не удивлюсь, если выяснится, что Орбан тайно посещает посольство России”,– вполне мог бы допустить старый маразматик. Хотя предъявить венгерскому премьеру ему особо нечего, кроме упрямства в отстаивании государственного суверенитета. Но даже при этом Будапешт тоже вводит санкции против Москвы и Финляндию со Швецией в НАТО. На что он не может пойти, так это на Украину. И то пока ее не начали разбирать на части, поскольку там и венграм, как они полагают, кое-что причитается.

Что же касается отношения Орбана к Байдену, то для большинства американцев оно не стало откровением. Согласно опросу, проведенному в США еще до этого дипломатического скандала, 58 процентов считают, что их президента главы других государств не уважают. Впрочем, в Будапеште его как раз уважили, доказав, что напрасно Джо называют “хромой уткой”. Ведь посла Прессмана вызывали в МИД, чтобы он за козла ответил.На граниИ ломаного гроша не дал. Байден в проекте бюджета-2025 обошел Украину00:54

Взято отсюда.

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