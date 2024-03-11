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За ночь пресечены шесть попыток БПЛА ВСУ атаковать объекты на территории РФ

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За ночь пресечены шесть попыток БПЛА ВСУ атаковать объекты на территории РФ

. В течение минувшей ночи пресечены попытки ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ.«

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Накануне радио Sputnik сообщало о сбитых дронах ВСУ над Новгородской областью.

Взято отсюда.

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