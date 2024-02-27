Заявив, что западные страны могут направить своих военных на Украину, словацкий премьер раскрыл секрет, который наверняка кулуарно уже обсуждается, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Ряд стран Евросоюза и НАТО могут на двусторонней основе направить своих военнослужащих на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

“От тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают (вариант, – ред.), что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных”, – сказал Фицо после совместного заседания правительства и совбеза республики.

Он сделал это заявление в преддверии совещания в Париже, где члены ЕС и НАТО будут обсуждать ситуацию на Украине. При этом словацкий премьер уточнил, что Братислава не намерена отправлять своих военных в зону конфликта.«”Фицо мог раскрыть тот секрет, который наверняка обсуждается кулуарно в странах Евросоюза отдельными горячими головами. Он ведь об этом заявил перед встречей по Украине в Париже – упреждая то, что будет происходить на этой встрече, он обозначил свою позицию, что Словакия не будет отправлять своих военных. Он это сказал в том числе для своих сограждан и при этом подчеркнул, что если кто-то и будет отправлять на Украину какими-то окольными путями своих военнослужащих, то поставленных целей они не достигнут. Здесь нужно отметить, что тех, кого хотели отправить, уже отправили: советники, отдельные наемники – их списывают с военной службы, расторгают с ними контракт, и они как частные лица едут туда за особый гонорар, с этим нет проблем у западных стран. Но официально об этом, конечно, никто не будет заявлять”, – пояснила Виктория Федосова.

Слова Фицо о том, что у украинского конфликта нет военного решения, звучат еще убедительнее после Авдеевки и других поражений ВСУ, продолжила она.«”На эту благодатную почву ложатся заявления Фицо, он, может быть, еще более убедительно выглядит”, – добавила политолог.Итоги. ВечерОсвобождение Ласточкино, расследование Дании и солдаты НАТО на УкраинеВчера, 18:04

Взято отсюда.