За рубежом сосредоточились на тактике терактов в РФ, предупредили в Минске

Белорусская оппозиция за рубежом перешла к тактике терактов, сейчас оппоненты ориентируются на их совершение в России, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, оппонентами “используется тактика террористических ячеек, спящая агентура …, которая приводится в действие при необходимости исполнения какого-либо теракта”. Замминистра отметил, что для готовящих теракты Белоруссия, в частности, является местом для подбора агентуры, транзита взрывчатки«

"Анализ показывает, что в настоящее время страной назначения для совершения террористических актов является преимущественно Российская Федерация. При этом территория республики используется как с точки зрения приобретения агентуры, так и с точки зрения перевалочной базы для направления в Российскую Федерацию, допустим, самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ и так далее", – приводит РИА Новости слова Казакевича.

Замминистра МВД Белоруссии подчеркнул, что подразделения по противодействию организованной преступности и коррупции, сотрудники КГБ активно работают и пресекают попытки совершения терактов.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан быть морально готовыми к войне.

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