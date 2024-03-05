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За участие в боях на Украине в Азербайджане могут лишить гражданства

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За участие в боях на Украине в Азербайджане могут лишить гражданства

Воюющих на Украине азербайджанцев стоит лишить гражданства, заявил председатель комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж.«”По официальным данным Службы госбезопасности Азербайджана, число наших граждан, отправившихся в Сирию, превысило 1000 человек. Такая же ситуация сложилась сейчас и в войне на Украине. Нам жаль, что по обе стороны стреляют друг в друга и азербайджанцы. Поэтому, как и азербайджанцев, воевавших в Сирии и Ираке, гражданство тех, кто воевал в окопах с обеих сторон на Украине, должно быть аннулировано”, – приводит РИА Новости слова депутата, озвученные на заседании парламента.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве “пушечного мяса”, а российские военнослужащие продолжат уничтожать их на всей территории Украины.

Сами приехавшие воевать за деньги в интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а вероятность выжить в боях невелика, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

Радио Sputnik ранее рассказало о переходе польского наемника ВСУ на сторону ВС РФ.

Взято отсюда.

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