“Зачистка отдельных мелких групп”. Сальдо рассказал о ситуации в Крынках

В селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра продолжается ликвидация отдельных небольших групп украинских военных в руинах и зеленых насаждениях на окраинах, сообщил глава региона Владимир Сальдо.«”Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над населенным пунктом Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и “зеленке” по окраинам села. После уничтожения основных сил вражеского гарнизона российские военные получили возможность использовать в уличных боях бронированную технику с минимальным риском ее поражения”, – написал Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, на остальных участках фронта в регионе ситуация значительных изменений не претерпела – везде продолжалось нанесение ударов по противнику всеми средствами поражения. За сутки ВСУ потеряли 165 военнослужащих, танк, пять бронемашин, восемь орудий и минометов, 16 автомобилей, две лодки и 27 дронов, также было нанесено 30 ударов по пунктам временной дислокации войск противника.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о зачистке территории в Крынках. По словам генерала армии, отдельных украинских военных, возможно, продолжающих прятаться в подвалах, призывают сдаться.

Ранее радио Sputnik сообщало о дальнейшем продвижении на запад российских войск в зоне СВО.

Взято отсюда.