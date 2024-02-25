Любой житель Украины, “в первую очередь – каждый ВСУшник”, понимает, что Владимир Зеленский врет о потерях украинской армии за время конфликта, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что за время начавшегося 24 февраля 2022 года конфликта погибла 31 тысяча украинских военных.

Захарова подчеркнула, что Зеленский перестал считать население Украины за людей, воспринимая их в качестве “единиц, на которые можно получить еще денег Запада”.«

"Думаю, именно этим и объясняется то, что он занизил в разы потери, оставив в рядах ВСУ столько "мертвых душ" – чтобы их финансировали как живых. А деньги продолжат выводить заграницу", – сказала информагентству дипломат.

Захарова подчеркнула, что о потерях ВСУ в ходе “контрнаступа” ранее говорил президент РФ Владимир Путин.«

"Раньше ЗеПрезидент за людей не считал русскоязычное население Донбасса. Сейчас он перестал считать за людей население оставшихся частей Украины", – заявила официальный представитель МИД РФ.

Радио Sputnik также рассказало, что произошло с элитным батальоном ВСУ в Авдеевке в ДНР.

Взято отсюда.