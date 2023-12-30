Захарова назвала тех, кто стоит за ударом ВСУ по Белгороду

За ракетным ударом ВСУ по Белгороду стоят США и Великобритания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.«”За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление вооруженными силами Украины провалено”, – цитирует ее РИА Новости.

Захарова напомнила, что недавно в Киеве признали, что именно Лондон запретил вести им мирные переговоры, и сделать ставку на победу нал Россией на поле боя. Однако из-за неудач ВСУ на фронте и отсутствия перспектив исправить положение, Британия перешла к тактике организации терактов против мирного населения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

По последним данным МЧС, в результате удара погибли 14 человек, в том числе двое детей, и еще 108 человек пострадали.

Для жителей Белгорода заработала единая горячая линия по номеру “112” для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Радио Sputnik сообщало, Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.

Взято отсюда.