Захарова: нет денег на Украину? Поищите их в карманах Зеленского

Финансовые средства для Украины, поиском которых озабочены в Вашингтоне, США могли бы найти у коррумпированных и вороватых представителей киевского режима, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«”Хочу ответить на вопрос относительно необходимости выделения еще бо́льших средств их же цитатой относительно того, что они направили на Украину миссию специальную не по оценке эффективности применения этих средств, а по поиску американских средств. У меня вопрос: нашли? Нашли хоть, куда пошли американские деньги? Может быть, оттуда взять? Может быть, просто национализировать или, как это любят делать на Западе, <…> конфисковать или изъять имущество Зеленского Белому дому? Его недвижимость, движимость, его активы в пользу, как они говорят, Украины. А может, пошурудить палкой и среди представителей Министерства обороны Украины – бывших, нынешних? А может быть, пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов?”, – задалась вопросом дипломат.

Она предложила ЦРУ совместно с Минфином США провести “операцию по изъятию у коррумпированной украинской элиты средств в пользу Украины”.«”Настал момент. Если даже ЦРУ ищет деньги на Украину, значит, дела совсем плохи. Так поищите их в карманах у Зеленского. Я понимаю, что они бездонные. Я понимаю, что они дырявые. Но, как у любого клоуна, в этих карманах есть секретики. Можно наконец раскрыть профессиональные секреты вот этого самого украинского клоуна и показать, где и сколько у него спрятано. Не просто показать, а отдать той самой Украине, которую разрушили, унизили, обворовали и лишили нормального будущего Соединенные Штаты Америки руками вот этих самых вороватых террористов”, – заключила Мария Захарова.

Эфир авторской программы слушайте здесь.Мария ЗахароваЗащита Швеции и директор ЦРУ о переговорах08:04

Взято отсюда.