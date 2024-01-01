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Захарова о ночном обстреле Донецка: так поступает террористическое зверье

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Захарова о ночном обстреле Донецка: так поступает террористическое зверье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила ракетный обстрел Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь.«

"… Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье", – написала в Telegram-канале дипломат.

Под ракетный удар ВСУ после полуночи попали Калининский, Ворошиловский, Петровский и Буденновский районы Донецка, а также находящаяся примерно в 50 километрах от административного центра Горловка.

В результате обстрела повреждения получили здание школы, жилые многоэтажки, детский магазин, бизнес-центр, а также пятизвездочная гостиница “Донбасс палас”.

По предварительным данным, погибли четыре человека, 13 получили ранения.

Накануне радио Sputnik иакже сообщило, что украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет.

Взято отсюда.

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