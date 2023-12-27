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Захарова объяснила желание Эстонии выдать Украине уклонистов

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Захарова объяснила желание Эстонии выдать Украине уклонистов

Таллин окажет Киеву содействие в выдаче украинцев, сбежавших в Эстонию от мобилизации, из-за неготовности страны создавать условия для их жизни, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее глава украинской партии “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что правоохранительные органы страны могут обратиться в другие страны с запросом об экстрадиции выехавших мужчин.«”На это предложение бандеровцев уже откликнулись в так называемой демократической Европе. 22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин окажет Киеву содействие в выдаче уклонистов. Знаете, почему? Да потому что их кормить же надо, тех самых, которые искали в Эстонии убежище, пристанище, какое-то временное проживание. Их же надо кормить, обеспечивать работой, лечить”, – сказала Захарова на брифинге.

Накануне радио Sputnik сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Владимира Зеленского о мобилизации 500 тысяч человек.

Взято отсюда.

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