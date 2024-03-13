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Захарова обвинила ЦРУ в подстрекательстве к эскалации на Украине

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Захарова обвинила ЦРУ в подстрекательстве к эскалации на Украине

Призыв директора ЦРУ Уильяма Бернса оказать помощь Киеву в случае возможного нанесения ударов по Крыму представляет собой подстрекательство к эскалации конфликта, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бернс утверждал, что новая помощь со стороны США в случае ее одобрения конгрессом позволит Украине вернуть “наступательную инициативу”, обеспечит возможности для “проникающих ударов” по Крыму и действий против российского Черноморского флота.«”Что подразумевает глава ЦРУ, говоря о более выигрышной позиции Украины, даже себе страшно представить. Подобные заявления являются не чем иным, как подстрекательством к эскалации конфликта”, – цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Белый дом подтвердил планы передать Украине новый пакет военной помощи.

Взято отсюда.

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