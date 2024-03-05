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Захарова: отношения России и США истончились до предела

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Захарова: отношения России и США истончились до предела

Российско-американские отношения истончились до предела по вине Вашингтона, возможность вернуться к сотрудничеству появится, когда Белый дом на деле признает “наши коренные национальные интересы”, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Хотя Белый дом пока остерегается рушить все до основания, но к тому, чтобы договариваться по-честному, даже в теории тоже не готов, отметила Захарова в интервью “Парламентской газете”.«”Американской правящей элите необходимо наконец-то смириться с нарождающимся многополярным миропорядком и перестать мыслить в категориях собственного превосходства, при котором другим странам оставляют лишь право заискивающе поддакивать. Выйти же на формулу мирного сосуществования с сотрудничеством в отдельных областях получится только после того, как Вашингтон на деле признает наши коренные национальные интересы и начнет договариваться по-серьезному”, – подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, “наша твердая линия с опорой на силу и решимость в достижении целей, поставленных в рамках специальной военной операции, должна заставить Вашингтон задуматься о поиске компромиссов”.

Радио Sputnik также писало, что в Минобороны РФ описали возможный сценарий нападения на Россию.

Взято отсюда.

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