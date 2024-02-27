Захарова прокомментировала заявление стран G7, принятое 24 февраля

Заявление G7 по итогам саммита 24 февраля подтвердило необратимую реальность вырождения Большой семерки в еще один инструмент США, оно пронизано русофобией и наполнено клеветой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Так называемая Группа семи, объединяющая враждебные Российской Федерации государства, выступила с очередным политизированным и предвзятым коммюнике, намеренно приурочив его ко второй годовщине начала специальной военной операции (СВО) России. Положения этого документа пронизаны русофобией и наполнены клеветой. В целом заявление стало очередным характерным примером западной политики нападок на нашу страну и подтвердило необратимую реальность вырождения "семерки" в еще один инструмент гегемонистских устремлений нынешней администрации США", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Официальный представитель МИД отметила, что время таких объединений, как Большая семерка, безвозвратно ушло.«”Входящим в нее странам необходимо признать ошибки, дезавуировать основанные на ненависти русофобские высказывания, отказаться от антироссийской политики и принять объективную реальность формирующегося многополярного мира без гегемонии и неоколониального диктата”, – сказала Захарова.

Лидеры стран G7 по итогам онлайн-саммита, посвященного Украине и приуроченного ко второй годовщине СВО, приняли общее заявление. Страны Большой семерки, в частности, договорились наращивать поддержку Киева, ужесточить ценовой потолок на российскую нефть, сохранять замороженными суверенные российские активы до тех пор, пока “Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине”. А также не признавать выборы, проведенные в новых регионах РФ.

Ранее радио Sputnik писало, как главред медиагруппы “Россия сегодня” и телеканала RT Маргарита Симоньян охарактеризовала отношение жителей стран G7 к России.

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