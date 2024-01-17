реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Захарова: существование Украины на карту поставила “бригада Зеленского”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Захарова: существование Украины на карту поставила "бригада Зеленского"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что военнослужащие ВСУ “будут сражаться лопатами”, если у них закончится оружие, потому что на карту поставлено существование страны.«”Жаль, он не сказал, кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с (Владимиром, – ред.) Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине – в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит”, – сказала она на брифинге.

Дипломат отметила, что “будущее Украины должны решать не на Западе, если Кулеба не знает”.«”Будущее Украины в принципе должен решать украинский народ. Только проблема в том, что за счет таких марионеточных правительств, в которое входит Кулеба, народ Украины давно не имеет никакого права, тем более права голоса”, – подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Радио Sputnik сообщило, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров ушел от ответа на вопрос о плане ВСУ на 2024 год.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Крокодил выпрыгнул на берег, набросился на девочку и уплыл с нею в зубах

17.01.2024

 Происшествия

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

17.01.2024

 Происшествия

В Барнауле проводят проверку по факту массового ДТП

17.01.2024

 Происшествия

Поймали несовершеннолетнего главаря «банды боевых шмелей». Один член группировки в розыске

17.01.2024

 Происшествия

В Ростовской области горит Шахтинский полиэфирный завод

17.01.2024

 Происшествия

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Происшествия

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

 Интересное

После публикации altapress.ru опасный участок тротуара в Барнауле посыпали песком

17.01.2024

 Интересное

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске