Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что военнослужащие ВСУ “будут сражаться лопатами”, если у них закончится оружие, потому что на карту поставлено существование страны.«”Жаль, он не сказал, кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с (Владимиром, – ред.) Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине – в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит”, – сказала она на брифинге.

Дипломат отметила, что “будущее Украины должны решать не на Западе, если Кулеба не знает”.«”Будущее Украины в принципе должен решать украинский народ. Только проблема в том, что за счет таких марионеточных правительств, в которое входит Кулеба, народ Украины давно не имеет никакого права, тем более права голоса”, – подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Радио Sputnik сообщило, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров ушел от ответа на вопрос о плане ВСУ на 2024 год.

Взято отсюда.